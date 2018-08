Teures Wohnmobil, aber billiger campen in Forchheim?

FORCHHEIM - Es gibt immer mehr luxuriöse Wohnmobile — aber die Zahl der Übernachtungen auf den dafür vorgesehenen Camping- oder Stellplätzen auch im Kreis Forchheim kann da nicht immer mithalten. Woran das liegt? Wohl auch an der Knausrigkeit mancher Wohnmobil-Besitzer — vermutet zumindest einer, der die Branche bestens kennt.

Gut ausgelastet ist der städtische Wohnmobil-Stellplatz auf der Forchheimer Sportinsel mit seinen 20 Plätzen. Walter Mirschberger von der Stadt kann sich weitere Plätze nahe des Königsbads vorstellen. Foto: Anestis Aslanidis



„Ganz gut ausgelastet“ sei der städtische Wohnmobil-Stellplatz auf der Sportinsel, sagt der in Forchheim zuständige Referatsleiter Walter Mirschberger. „Eher steigend“ sei die Nachfrage nach den 20 Plätzen, die dort angeboten werden. „Die Nähe zur Altstadt wird durchaus geschätzt“.

Das kann Michael Mauser bestätigen, einer der beiden auf der Sportinsel zuständigen Mitarbeiter der Stadt. „Sehr gut besucht“ seien die Plätze. Reservierungen für Wohnmobile werden seit einiger Zeit nicht mehr angenommen — weil es zu oft vorkam, dass Gäste nicht erschienen, obwohl sie sich angemeldet hatten.

Dennoch halten sowohl Mauser als auch Mirschberger das momentane Angebot für „gut ausreichend“. Während der Ferien oder vor allem beim Annafest sei es natürlich gut voll — insgesamt aber sei die Auslastung nicht zu groß. Eine Erweiterung des Areals auf der Sportinsel, wie es ab und an ins Gespräch gebracht wird, hält Mirschberger auf für schwer machbar, weil das Areal auch als Parkmöglichkeit dient.

Neue Plätze am Königsbad?

Der Referatsleiter kann sich aber neue Wohnmobil-Stellplätze beim Forchheimer Königsbad vorstellen — vorerst nur als „Gedankenspiel“, wie Mirschberger ausdrücklich betont: Wenn so etwas wirklich kommen solle, dann müsse erst mal ein Konzept ausgearbeitet werden, das dann die kommunalen Gremien durchlaufen müsse. Beim Blick auf gut belegte Stellflächen in der Nähe anderer Erlebnisbäder hält er seine Idee aber für durchaus interessant.

Unlängst vermeldeten die NN, dass Wohnmobilfahrer des Platzes verwiesen wurden, weil sie im Naturschutzgebiet Veldensteiner Forst im Wiesenttal beim „Wölmer Steg“ die Nacht verbringen wollten — was ihnen zudem eine Anzeige anbrachte. Es gebe zu wenig geeignete, legale und genehmigte Stellplätze für die fahrenden Heime im Landkreis , kommentierte danach ein Nutzer auf unserer Facebook-Seite.

Doch klare Belege dafür sind nur schwer zu finden. Denn die offiziellen Campingplätze sind nicht ausgelastet — sie haben selbst momentan, also im Hochsommer und mitten in den Ferien, sehr wohl noch Kapazitäten frei. Georg Spätling zum Beispiel betreibt den Campingplatz Fränkische Schweiz in Tüchersfeld bei Pottenstein. Und er ist zudem auch noch Präsident des Landesverbands Campingwirtschaft Bayern, zu dem die rund 200 großen der etwa 360 Campingplätze im Freistaat zählen. Er hat also einen guten Überblick über die Lage der Branche.

Sie verzeichne heuer, in dem Sonnen-Sommer, ein Plus von zehn bis 20 Prozent, sagt Spätling. „Aber es ist trotzdem noch Platz.“ Und Luft nach oben. Denn eine wachsende Zahl von Wohnmobil-Besitzern hätte es offenbar gern kostenfrei, so der Camping-Experte — und sie weichen daher außerhalb von Plätzen oder kostenpflichtigen Stellpätzen aus.

„Da haben die Leute 100.000 oder sogar 150.000 Euro für ihr Gefährt ausgegeben — und dann haben sie kein Geld mehr für die Gebühr auf dem Campingplatz“, sagt Spätling. Ab 25 Euro sind für eine Nacht bei ihm zu zahlen. Eine Summe, die viele nicht berappen wollen. Er berichtet von Urlaubern, die nur zum Duschen auf seinen Platz kommen wollen — weil sie die Nacht woanders verbracht haben. Und von Kletter-Touristen aus dem benachbarten Ausland, die mit ihren Wohnmobilen einfach wild campen.

Beliebte Geldanlage

Warum die Zahl der Camping-Gefährte steigt? Spätling hat dafür einige einleuchtende Erklärungen: „In Null-Zinszeiten ist das Geld fast nichts mehr wert, viele Ältere bekommen aber ihre Lebensversicherungen ausbezahlt und überlegen, was sie mit der Summe machen sollen. Für eine Wohnung oder ein Haus reicht das dann meistens nicht — für ein fahrbares Zuhause aber schon.“

Auch die Baby-Boomer, die geburtenreichen Jahrgänge der 1960er Jahre, schlagen nun öfters zu; besonders gefragt und beliebt sind bei ihnen wie auch bei Jüngeren VW-Busse, die häufig aufwendig zu Wohnmobilen umgebaut werden.

