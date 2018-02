"The Voice": Fränkin Nisa will für Forster und Catterfeld singen

Junge Musikerin in Vorauswahl bei beliebter TV-Show - vor 11 Stunden

FORCHHEIM - Am Samstag stellt sich Nisa Bajric aus Forchheim dem ersten Vorentscheid um den Titel "The Voice of Germany". Mit ihrem Gesang hofft die 16-Jährige, die TV-Jury überzeugen zu können. Vielleicht ist es ja ein erster Schritt in Richtung Gesangs-Karriere.

Nisa Bajric an der Gitarre. Für die 16-Jährige würde ein Traum in Erfüllung gehen, wenn sie es in die „Blind Audition“ der Sender Sat 1 und Pro Sieben schaffte. Die Forchheimer halten jedenfalls schon mal die Daumen. © Foto: Nina Eichenmüller



"This is the Voice of Germany", ertönt es bald wieder aus allen Fernsehgeräten. Und vielleicht steht dann auch Nisa Bajric aus Forchheim auf der Bühne und kann die Coaches für sich überzeugen. Mit ihrem Bewerbungsvideo für die TV-Show hat es Nisa schon eine Runde weiter geschafft. Am Samstag steht jetzt das große Vorcasting in Frankfurt auf dem Plan. Drei Stücke hat die Schülerin vorbereitet, um zu zeigen, was sie drauf hat. Darunter zum Beispiel "You make it real" von James Morrison.

Dass die Musik Nisas große Leidenschaft wird, konnte man schon früh erahnen. "Seit ich denken kann, singe ich und mach Musik", erzählt die 16-Jährige. Nicht ganz unschuldig daran ist ihr Vater Huso Bajric, der in den 90ern Mitglied der Boyband "Constructions" war. "Die Band von meinem Papa war sogar mal Vorband von Michael Jackson", erzählt Nisa stolz. Ihre gemeinsame Leidenschaft schweißt das Vater-Tochter-Gespann stark zusammen. "Ich bin froh, dass ich das von ihm hab und er seine ganzen Erfahrungen mit mir teilt und mich so unterstützt", freut sich die Schülerin.

2012 haben die beiden in Forchheim sogar eine Tanzschule, die "Nisa-Dance-Academy" eröffnet und damit schon einmal ihre Fernsehtauglichkeit getestet. Bei der TV-Show "Got to Dance", bei der sich verschiedene Gruppen im Tanzen messen, hätte es die Gruppe fast in die Live-Shows geschafft. Dieses mal will es Nisa Bajric weit bringen. "The Voice of Germany" verfolgt sie schon seit der ersten Staffel. "Mit 14 hatte ich schon überlegt, bei ‚The Voice Kids‘ mitzumachen, allerdings war ich da noch nicht so sicher. Und jetzt wo ich 16 bin will ich es unbedingt probieren", erzählt Nisa. Seit einem halben Jahr nimmt sie professionellen Gesangsunterricht und veröffentlicht seit einiger Zeit auf ihrem YouTube-Kanal "itsNisa" Aufnahmen von ihrem Gesangstalent. Im vergangenen Jahr hatte die Schülerin ihren ersten großen Auftritt in Heroldsbach vor tausend Leuten. Beim Benefizkonzert für Menschen, die an Krebs erkrankt sind, sang Nisa und begeisterte die Zuhörer. "Da hab ich gemerkt, dass ich das unbedingt will. Einfach auf der Bühne stehen und Musik machen", erzählt sie.

Auch wenn es ihr großer Traum ist, bleibt Nisa Bajric realistisch: "Ich bin nicht traurig und enttäuscht, wenn es nicht klappen sollte. Dann mach ich erstmal mein Abi fertig und probier es dann nochmal." Die Schule will die 16-Jährige wegen "The Voice of Germany" nämlich nicht vernachlässigen. Wenn es mit der Gesangskarriere nicht klappen sollte, möchte Nisa studieren und vielleicht in den Management-Bereich gehen.

Jetzt fokussiert sie sich aber erstmal auf die Castings von "The Voice of Germany" und hofft in den ‚Blind Auditions‘ zeigen zu dürfen, was sie kann. In jedem Fall gibt Nisa Bajric nicht auf:" Ich bin dankbar, dass ich so viel Unterstützung bekomme. Das macht mich nur noch stärker."

Nina Eichenmüller