Theater in Heroldsbach ist Arbeit für die Lachmuskeln

Theatergruppe brilliert mit "Wer nicht hören will, muss fühlen" - vor 23 Minuten

HEROLDSBACH - "Wer nicht hören will, muss fühlen". Das ist der Titel des aktuellen Stücks, das die Theatergruppe Heroldsbach-Thurn im Januar in der Hirtenbachhalle aufführt. Am Freitag feierte das Stück Premiere. Weitere Termine stehen bis Mitte Januar an.

Eine illustre Truppe: Dass es in dem Stück zu einigen Turbulenzen kommt, wird hier auf den ersten Blick deutlich. © Foto: Alexander Hitschfel



Darum geht es im Stück: Wastl Möhri (Gerhard Lengenfelder) ist Witwer und erfüllt alle Klischees, die man Single-Männern zuschreibt. Seine beiden Nichten Helma Wachs (Theresa von Bentzel) und Josefa Klein (Susanne Melcarne-Weber) kümmern sich um ihren Onkel. Sie kochen, waschen, putzen und haben ein Auge auf das Geld. Als Onkel Wastl sich aber die siebte Heizdecke in fünf Wochen für 600 Euro aufschwatzen lässt, ist für die beiden "Schicht im Schacht".

Kurzerhand beschließen sie, eine "Rundumbetreuung" zu engagieren. Eine polnische Pflegekraft soll‘s sein. Onkel Wastl ist skeptisch, lässt sich aber überreden, als er hört, dass eine junge, hübsche und liebevolle Polin zu ihm kommt. Natürlich kommt es anders: Mit Radka Motzky (Carina Schmidt) steht eine, wie Onkel Wastl sie nennt, "alte zähe polnische Weihnachtsgans" in der Tür und übernimmt fortan das Kommando.

Als Stundenhotel vermietet

Noch illustrer wird es, als Wastl beschließt, sein Schlafzimmer an seinen Freund Hardy Greulich (Christoph Lixl) als eine Art "Stundenhotel" zu vermieten. Dort will Hardy bei einem Blind Date die hübsche Blondine Ludmilla Butsch (Anna Häfner) treffen. Leider verwechselt er sie aber mit der polnischen Betreuungskraft. Schuld daran ist freilich Hardys Ehefrau Erna Greulich (Anne Mauser), die zuhause ein "straffes Regiment" führt, unter dem nicht nur ihr Mann, sondern auch ihr Vater Alfons Ängstlich (Daniel Eichinger) sichtbar leiden.

Mitten in die Irrungen und Wirrungen des Stückes platzt immer wieder der stotternde Staubsauger-Vertreter Eugenius Swirl (Michael Hümmer), der mit seinem Vorführ-Gerät "Tiger" für so manch witzige Szene sorgt.

Es gibt also jede Menge zu lachen für das Publikum — und am Ende lässt sich sagen, dass auch dieses Stück die sehr guten Leistungen des Ensembles widerspiegelt. Überragend ist Gerhard Lengenfelder, der in seiner Rolle als Onkel Wastl aufgeht. Aber auch Carina Schmidt ist die Rolle der polnischen Pflegekraft Radka wie auf den Leib geschnitten.

Neuzugang Anna Häfner

Vorzüglich auch Anne Mauser als Erna Greulich. Neu dabei ist Anna Häfner, die schon in der Theaterjugend aktiv war. Hut ab auch vor der Spielleitung, für die Björn Ballbach und Jutta Lunz verantwortlich sind. Sie hatten die Nachfolge für die verstorbene Spielleiterin Dorothea Seuberth übernommen.

Im Vorfeld des Stücks läuft das rund 20-minütige Jugendstück mit dem Titel "Das Geheimnis der 7. Kugel". Auch hier liefert das Ensemble unter der Leitung von Susanne Melcarne-Weber eine sehr gute Leistung ab.

Weitere Aufführungstermine sind: 11., 12., 13., 18. und 19. Januar, jeweils 19 Uhr in der Hirtenbachhalle. Der Eintritt kostet acht Euro. Karten im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Heroldsbach oder an der Abendkasse.

ALEXANDER HITSCHFEL