Theatergruppe Heroldsbach-Thurn rockt das Dorf

Neues, amüsantes Stück feierte seine Premiere - Weitere Termine - vor 2 Stunden

HEROLDSBACH - "Auf gute Nachbarschaft" heißt das diesjährige Stück, welches die Theatergruppe Heroldsbach-Thurn e.V. in diesem Jahr im Rahmen ihrer Theatertage zeigt. Sie beweist damit einmal mehr, dass sie zu Recht in der obersten Liga des Laientheaters spielt.

Die beiden Rocker sorgen für Wirbel - vor allem unter den Damen des Ortes.



Das Stück feierte am Samstagabend eine vielumjubelte Premiere. Im Vorfeld spielte der Theaternachwuchs in diesem Jahr das Kurzstück "Feuer marsch" – das sich übrigens in keinster Weise auf die örtliche Feuerwehr bezieht.

Dann ging es weiter mit dem Hauptakt: Die Heroldsbacher Dorfgemeinschaft ist in heller Aufregung, als sich herumspricht, dass in ein leerstehendes Haus offenbar angesehene Personen einziehen sollen. Die Dorftratschen Ulrike Henneberger (Eva Frank) und Margarete Henneberger (Carina Schmidt) erzählen herum, dass die Gemeinde Heroldsbach der neue Feriensitz des Bamberger Erzbischofs und seines Küsters werden soll.

Kein Wunder, dass die beiden Pfarrgemeinderatsmitglieder Hans-Peter "HP" Aumüller (Gerhard Lengenfelder) und Ernst-Wolfgang Dürr (Daniel Eichinger) innerhalb von nur kurzer verbleibender Zeit einen gebührenden Empfang für den Bamberger Ehrengast bereiten wollen.

Doch die Nachricht entpuppt sich als Falschinformation und statt des erwarteten Erzbischofs und seines Küsters rollen die beiden Rocker Klaus Küster (Klaus Weigand) und Friedhelm Bischoff (Christoph Lixl) mit ihren Bikes an. Sehr köstlich die Szene, als die beiden Herren Hans-Peter und Ernst-Wolfgang gemeinsam mit ihren Ehefrauen Rosemarie (Anne Mauser) und Irmtraud (Theresa von Bentzel), sowie den beiden "Ladies in Pink", Ulrike und Margarete, fahnenschwenkend und das Lied vom Lorbeerkranz singend als Empfangskomitee bereitstehen.

Fortan ist es vorbei mit der Ruhe, denn die beiden Rocker machen die Nacht zum Tag und stören die Nachbarn. Doch sie sorgen bei der weiblichen Dorfbevölkerung für immer mehr Faszination. Auch Ulrike und Margarete haben ein Auge auf sie geworfen. Noch zusätzlich an Fahrt nimmt das Stück auf, als sowohl die Ehemänner Hans-Peter und Ernst-Wolfgang, als auch ihre Ehefrauen, unabhängig voneinander und getrennt nach Männlein und Weiblein, eine durchzechte Nacht verleben und am nächsten Tag mit einem nächtlichen "Filmriss" aufwachen. Doch wem kann jetzt wirklich eine nächtliche Affäre nachgewiesen werden?

Unterhosen auf dem Baum

Wie zahlreiche weibliche Unterhosen auf den Heroldsbacher Kerwabaum kommen, welche Dorffrauen tatsächlich in das Beuteschema der Rocker passen, für wen am Ende des Stückes wirklich eine Welt zusammengebrochen ist, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur soviel: Gerhard "Josi" Lengenfelder brillierte einmal mehr, diesmal in der Hauptrolle des Hypochonders Hans-Peter Aumüller, genauso wie seine Bühnenpartnerin Anne Mauser, die in die Rolle seiner Ehefrau schlüpfte.

Einen gelungenen Einstand gaben auch Theresa von Bentzel, Carina Schmidt und Christoph Lixl, die das erste Mal während der Theatertage auf der Bühne standen. Mit Eva Frank stand Theaternachwuchs auf der Bühne, die bereits schon in der Theaterjugend für den Verein spielte. In weiteren Rollen sind Pfarrer Klaus Weigand und Daniel Eichinger zu sehen. Letztgenannter gehört inzwischen auch schon seit vielen Jahren dem Ensemble der Theatergruppe an. Spielleiterin Dorothea Seubert, die leider krankheitsbedingt nicht an der Premiere dabei sein konnte, darf stolz darauf sein, was ihre Truppe geleistet hat.

Im Vorfeld des Erwachsenenstückes zeigte die Theaterjugend unter der Leitung von Susanne Melcarne-Weber, dass bereits viele gute Nachwuchsschauspieler als Unterbau für das Erwachsenenensemble vorhanden sind. Hier spielten Benedikt Neubauer, Vincent Neubauer, Maximilian Böhm, Lenny Böhm, Sandro Stein, Malena Lengenfelder und Timo Wehrmann das Stück "Feuer marsch" und zeigten die Machenschaften einer tölpelhaften Orts-Feuerwehr, die zur Feierwehr weiterentwickelt wird.

Die Stücke sind am 12., 13., 14., 19. und 20. Januar zu sehen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; Einlass ab 18 Uhr. Karten gibt es für acht Euro an der Abendkasse oder im Vorverkauf in der Sparkasse in Heroldsbach.

ALEXANDER HITSCHFEL