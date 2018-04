Thuisbrunn: Reh ausgewichen - gegen Leitplanke geprallt

Wildunfall zwischen Thuisbrunn und Egloffstein - vor 31 Minuten

THUISBRUNN - Ein 58-jähriger wollte in frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags einem Reh ausweichen - mit weitreichenden Folgen.

Der Wildunfall geschah gegen Mitternacht. © colourbox.com



Der Wildunfall geschah gegen Mitternacht. Foto: colourbox.com



Ein Zusammenstoss mit einem Reh zwischen Thuisbrunn und Egloffstein hatte weitreichende Folgen für einen 58-jährigen Autofahrer. Aufgrund des missglückten Ausweichmanövers kollidierte sein BMW an die Leitplanke, was zu einem Sachschaden in Höhe von 6000 Euro führte. Das Reh lief in den Wald.