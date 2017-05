So übt man die Brandbekämpfung unter Realbedingungen: Im alten BRK-Heim in der Forchheimer Hainbrunnenstraße stellte sich die Feuerwehr einem angenommenen Großbrand - mit allem, was dazu gehört.

In Regensberg wäre es am Maifeiertag um ein Haar zu einem schweren Unglück gekommen: Ein 88-Jähriger hatte in seinem Auto offensichtlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Eine etwa 15 Zentimeter dicke Betonmauer verhinderte, dass das Auto mitsamt der drei Insassen in die Tiefe stürzte.