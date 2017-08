Thuisbrunner feierten die alten Bräuche

THUISBRUNN - Die "Thuisbrunner Buam" hatten das Programm für die Orts-Kerwa auf die Beine gestellt und das ganze Wochenende wurde gefeiert.

Die Thuisbrunenr könenn feiern. Foto: Rolf Riedel



In den letzten vier Tagen stand das Leben in und um Thuisbrunn im Zeichen der Kirchweih. Die „Thuisbrunner Buam“ hatten ein abwechslungsreiches Programm organisiert, das am Freitag mit dem Baumaufstellen der kleinen Burschen begonnen hatte. Am Samstag gaben die Musiker von „Taugenix“ den Takt für den Kerwabaam vor. Am Abend beherrschte „Almfieber“ die Szene.

Am Sonntagmorgen ging es mit Posaunenbläsern ins festliche Geschehen zum Gottesdienst im Zelt, wobei eine Lektorin Ortspfarrer Kühn vertreten hat. Mit zünftiger Begleitmusik schritten die Gäste zum Baumaustanzen der kleinen Kerwaburschen und ihren Mädchen, während am Kerwa-Montag die größeren Thuisbrunner zur Musik der „Aischtaler Musikanten“ der Tradition des Baumaustanzens nachgekommen sind.