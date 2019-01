THW bringt 600 Schneeschaufeln nach Oberbayern

THW Kirchehrenbach liefert Räumgerät — THW Forchheim bringt zweiten Trupp - vor 19 Minuten

FORCHHEIM/KIRCHEHRENBACH - Umstürzende Bäume, gesperrte Straßen und meterhoher Schnee auf Hausdächern: Neben dem THW Forchheim sind nun auch sieben Helfer mit zwei LKW und Anhänger des THW Kirchehrenbach in die von der Schnee-Katastrophe betroffenen Gebiete unterwegs.

Die THWler sind unermüdlich im Einsatz, um Hausdächer vom Schnee zu befreien. © Nicole Endres/THW Mediateam



Den THW Ortsverband Kirchehrenbach erreichte am Samstag ein Einsatzauftrag für den Materialerhaltungstrupp der Fachgruppe Logistik, der den Transport von rund 600 Schneeschaufeln in die Einsatzgebiete an den Alpen beinhaltet. Dort werden die Schneeschaufeln an die Einsatzkräfte zum Räumen des Schnees verteilt.

Am Sonntagmorgen hat sich eine "frischer" Trupp aus Forchheim auf den Weg nach Oberbayern gemacht, der die erste Mannschaft ablösen wird. © Christian Wilfling/THW



Der Materialerhaltungstrupp der Fachgruppe Logistik ist in Einsätzen für die Versorgung der eingesetzten Einheiten mit Geräten, Verbrauchsgütern und Materialien zuständig. Des Weiteren kümmert sich die Gruppe auch bei Bedarf um die Reparatur und Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten im Einsatz.

Bereits am Donnerstagnacht hatten sich ein Baufachberater und ein Helfer des THW Forchheim nach Berchtesgaden aufgemacht, am Freitag folgte zusätzlich ein 13-köpfiger Trupp ins oberbayerische Katastrophengebiet (wir berichteten) in die Region Traunstein, um dort Dächer von den Schneemassen zu befreien. Sie treten nach zwei Tagen harter Arbeit in den Abendstunden des Sonntags die Heimreise nach Forchheim an. Zeitgleich machten sich am Sonntagmorgen 13 neue Helfer aus Forchheim auf den Weg nach Traunstein, um dort die erste Mannschaft abzulösen.

Nicole Endres, die Pressebeauftragte des THW Forchheim, ist aktuell für das MediaTeam des THW Landesverbandes in der Region Berchtesgaden unterwegs, um die Arbeit der THWler vor Ort zu dokumentieren.

