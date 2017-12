THW Forchheim blickt auf bewegtes Jahr zurück

Viele Ehrenamtliche wurden für ihr Engagement ausgezeichnet — Neues Rahmenkonzept - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mit zahlreichen Gästen aus Politik, Hilfsorganisationen und Geistlichkeit blickte der THW-Ortsverband Forchheim auf sein vergangenes Jahr zurück.









Nach einer kurzen Begrüßung und einem stillen Totengedenken gab der Ortsbeauftragte Christian Wilfling das Wort direkt an zwei geladene Gäste aus den Reihen des THW weiter.

Nancy Seliger, die stellvertretend für die Geschäftsstelle Bamberg sprach, freute sich über die große Motivation der Forchheimer Helfer und hob vor allem den Neubau der Halle hinter der Unterkunft heraus. Nach ihr durfte Tilman Gold, ein ehemaliger Helfer und inzwischen Referatsleiter im THW-Landesverband Bayern, das Rahmenkonzept vorstellen, das eine Neustrukturierung der Bundesanstalt anstrebt — damit will man neuen Anforderungen im Zivilschutz gerecht werden.

Im Anschluss übernahm Christian Wilfling wieder den Platz am Rednerpult, um auf die vielen Ereignisse aus 2017 einzugehen. Nicht nur der Neubau einer Fahrzeug- und Gerätehalle, die größtenteils von den ehrenamtlichen Kräften aufgestellt wurde, hielt den Ortsverband auf Trab. Mit Neuerungen in der Ausstattung, Jugendarbeit, Ausbildungsdiensten, Übungen und Einsätzen blieb keine Zeit für Langeweile.

Die Forchheimer Freiwilligen brachten insgesamt über 37 000 Stunden Ehrenamt auf die Uhr. Neben seinem Rückblick auf das vergangene Jahr schaute der Ortsbeauftragte auch in die Zukunft, ging auf kommende Neuerungen in der Ausstattung, den weiteren Verlauf des Hallen-Neubaus und auch auf die Durchsetzung der THW-Neustrukturierung im nächsten Jahr ein. "Diese Erweiterung und Stärkung des THW-Standortes Forchheim ist in erster Linie der großen Zahl an aktiven Helfern zu verdanken, und nicht zuletzt das Ergebnis jahrelanger, intensiver Arbeit unserer Helfer, unserer Führungskräfte, unserer Jugend, unserer ‚Alten‘ und unseres Fördervereins – Respekt!" so Wilfling.

Auch dankte die Bundesanstalt selbst einigen Helfern für ihre langjährige Mitarbeit. Unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit wurden in 10, 20, 30 und 40 Jahren aktivem Dienst im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz geleistet – und das ist nicht selbstverständlich. Deswegen verlieh Tilman Gold verdiente Ehrungen an folgende Helfer:

Für 10 Jahre: Christian Pfeufer, Dominik Urban; für 20 Jahre: Jörg Nützel; für 30 Jahre: Matthias Petermann, Otto Kalb, Günter Schulz; für 40 Jahre: Günther Bär, Holger Lehnard, Dieter Wölfel

Besonderer Dank

Die Führung ließ es sich allerdings nicht nehmen, einem Helfer für seine Bereitschaft besonders zu danken: Franz Reck ist immer da, wenn man ihn um Hilfe bittet – nicht nur einmal monatlich, wenn sich die Silberrücken der "Alters- und Ehrengruppe" treffen.

Im Nachgang fand die Jahreshauptversammlung der ortsansässigen Helfervereinigung statt. Kassier Jörg Distler gab dabei die Zahlen des Jahres bekannt und beantragte die Entlastung der Vorstandschaft. Hausherr und Pastoralreferent Georg Zametzer bedankte sich zudem für die fleißige Hilfe der THWler bei der Neugestaltung der St.-Anna-Kirche.