THW Kirchehrenbach war Vorzeige-Gastgeber

Führungskräfte trafen sich zur Arbeitsoptimierung - vor 17 Minuten

KIRCHEHRENBACH - Regelmäßig treffen sich Führungskräfte von THW - Fachgruppen zur Besprechung von möglicher Arbeitsoptimierung. Diesmal kam man in Kirchehrenbach zusammen.

Das Bild zeigt die Gastgeber mit ihren interessierten Besuchern in der neuen Liegenschaft. Foto: Foto: Karoline Kötter



Gäste aus Aschaffenburg, Augsburg, Bayreuth, dem Berchtesgadener Land, Marktredwitz, Schwabach sowie aus der THW Geschäftsstelle Hof diskutierten über Ausstattung und Materialerhaltung. Die Kirchehrenbacher waren erst im Frühjahr ins neue Quartier eingezogen.

Auf großes Interesse stieß der mobile Radgreifer: Der Ortsverband verfügt über eine von zwei einsatzbereiten Anlagen dieser Art in Bayern, die mit ihrer Hubleistung von 26 Tonnen als mobile Hebebühne bei Reparaturarbeiten an THW-Fahrzeugen eingesetzt wird.