THW konnte Richtfest für neue Fahrzeughalle feiern

Bei der Errichtung der Gerätehalle des THW geht es seit der Widmung des Grundstücks unkonventionell und effektiv zu - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Unten prosteten die Gäste, oben sägten die Arbeiter: In dem Neubau sollen zukünftig Anhänger und die Ausstattung für die Küche gelagert werden.

Die neue Fahrzeughalle des Forchheimer Technischen Hilfswerks nimmt Gestalt an: Jetzt wurde Richtfest gefeiert – unter laufenden Arbeiten, versteht sich. © Foto: Alexander Hitschfel



Wie der THW-Ortsbeauftragte Christian Wilfling feststellte, seien die neuen Flächen nötig, weil man in den bisherigen Räumlichkeiten der THW-Unterkunft an Platzmangel gelitten habe.

Nachdem das THW Forchheim zusätzliche Einsatzgerätschaften bekommen habe und noch weitere Anschaffungen geplant seien, sind die zusätzlichen Abstellflächen erforderlich, so Wilfling.

Kurzerhand war man auf die Idee gekommen, eine zusätzliche Gerätehalle auf dem bisherigen Übungsgelände unmittelbar neben der THW-Unterkunft zu errichten. Doch weil die zu bebauenden Flächen nicht im Eigentum des Technischen Hilfswerkes, sondern im Eigentum der Stadt Forchheim sind, habe er, Wilfling, bei Oberbürgermeister Uwe Kirschstein vorgesprochen.

Sehr schnell habe es von der Stadt grünes Licht für einen Neubau einer Fahrzeughalle gegeben, so der Ortsbeauftragte. Ein großes Dankeschön ging auch an den Landkreis Forchheim, vertreten an diesem Tag durch Landrat Hermann Ulm (CSU), der den Neubau mit großzügigen Mitteln aus den laufenden Kreishaushalt unterstützt. Im Neubau sollen zukünftig Anhänger und Ausstattung für die Küche gelagert werden.

Kreisbrandrat Oliver Flake, der die Glückwünsche zum Richtfest aus Sicht der Kreisbrandinspektion der Feuerwehren überbrachte, betonte noch einmal die gute Zusammenarbeit zwischen dem Technischen Hilfswerk und den Feuerwehren im Kreis.

Gearbeitet wurde im Übrigen auch am Richtfesttag bis zum Schluss. Noch während die ersten Gäste zum Richtfest eintrafen, hämmerten, sägten und werkelten viele fleißige THW-Helfer, die im Übrigen sehr viel in Eigenleistung am Bau realisieren, fleißig am neuen Gebäude des THW.

ALEXANDER HITSCHFEL