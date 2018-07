Tierheim Forchheim: Schildkröten gefunden

Neue Fundtiere sind im Forchheimer Tierheim abzuholen - vor 27 Minuten

FORCHHEIM - Das Wetter scheint ideal für Schildkröten-Wandertage. Im Tierheim warten die Panzerträger auf ihre Besitzer.

Die beiden Schildkröten auf dem Foto wurden in der Kirchenstraße in Dormitz gefunden. © Tierheim Forchheim



Schildkröten sind bei anhaltender Hitze sehr aktiv: So gesellen sich zu den bereits aufgefundenen griechischen Landschildkröten, die im Forchheimer Tierheim abgegeben wurden, weitere Tiere: Drei griechische Landschildkröten wurden in Dormitz gefunden, eine weitere Schildkröte in der Forchheimer Bügstraße. Besitzer werden gebeten, sich an das Tierheim Forchheim zu wenden, Telefon (09191)66368.