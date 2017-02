Tierisch gute Idee: Fotoshooting im Tierheim Forchheim

Hundefotografin Susi Krug lichtet am 11. Juni Vierbeiner zugunsten der Heimhunde ab - vor 51 Minuten

FORCHHEIM - Auf den Hund gekommen ist Susi Krug schon länger. Seit drei Jahren bringt sie Vierbeiner vor ihrer Linse groß raus. Am Sonntag, 11. Juni, können Hundehalter mit der Hobbyfotografin ein Shooting vereinbaren und damit ganz nebenbei auch noch Gutes tun: Sämtlich Erlöse gehen direkt an das Tierheim Forchheim.

Hunde in ihrer vertrauten Umgebung zu fotografieren: Das ist Susi Krugs Trick für authentische Bilder. © Susi Krug



Beim Fotografieren liegt sie meistens auf dem Bauch. So kommen die schönsten Hundeansichten heraus. Ob Labrador, Riesenschnauzer oder Schäferhund: Sie alle machen vor der Kamera mit, wenn Fotografin Susi Krug den Fokus auf sie setzt. Denn Krug versucht, ihre Modelle in ihrer natürlichen Umgebung abzulichten, da wo sie sich eben am wohlsten fühlen: Zu Hause bei Herrchen oder Frauchen, oder beispielsweise auf dem gewohnten Gassi-Weg.

Für den guten Zweck macht sie jetzt aber eine Ausnahme: Am Sonntag, 11. Juni, von 14 bis 18 Uhr fotografiert sie „Herr und Gscherr“ — oder nur den Hund— im Rahmen einer Charity-Aktion im Tierheim Forchheim. „Drum herum gibt es viel Natur, schöne Wiesen — da kann man gut fotografieren“, erzählt Krug.

Die Gegend ums Tierheim kennt sie gut: Seit sechs Jahren arbeitet sie ehrenamtlich im Tierheim Forchheim mit, hilft bei den Welpenspielstunden mit und bei Hundetrainings. Und bekommt dort auch direkt mit, wie die Versorgung der Hunde den Geldbeutel des Heims belastet: Futter für die Hunde, mal ein neues Geschirr und natürlich auch immer wieder einmal Tierarztkosten.

„So was gab’s noch nie!“

Die Idee zum Charity-Shooting kam plötzlich und lag dann ganz nahe: „Das wär’ doch was“, dachte Krug, „so etwas gab’s schließlich noch nie.“ Der komplette Erlös — mindestens fünf Euro pro Shooting — geht ans Tierheim. Ihre Arbeitszeit berechnet die 32-Jährige, die hauptberuflich ein Nagelstudio in Heroldsbach betreibt, nicht. Für die Spende ans Tierheim, die gerne auch höher als der Mindestbetrag von fünf Euro ausfallen darf, bekommen Herrchen und Frauchen zwei bearbeitete Fotos der eigenen Wahl in digitaler Form. „Wer mehr als die zwei Fotos haben möchte, kann natürlich auch noch welche nachbestellen.“ Das Shooting dauert ungefähr 15 Minuten.

Susi Krug hat selbst zwei Hunde, belgische Schäferhunde. Mit ihnen fing alles überhaupt erst an: „Am Anfang wollte ich einfach nur schöne Bilder von meinen eigenen zwei Hunden für mich machen. Dann ging es mit den Hunden meiner Freunde weiter und irgendwann wurde es mehr und mehr und mehr . . .“, erzählt sie. Es folgten viele Foto-Workshops und -Seminare. Aus einem Hobby wurde dann ein Nebengewerbe — „ein absoluter Ausgleich zu meinem normalen Job“, erzählt Krug zufrieden. "Jeder Hund ist einfach einzigartig. Das war mit ein Hauptgrund, mit dem Fotografieren anzufangen - ich mache es aus Leidenschaft."

Anmeldung für das Shooting erbittet Susanne Krug entweder per Mail susi.krug@online.de; per Telefon unter (01 71) 1 46 32 79 oder auch via Facebook an die Seite „S. Krug Tierfotografie“.

BARBARA ZINECKER