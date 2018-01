Wenn die Rohrweihe - hier in Langensendelbach - durch die Lüfte schwebt ist das ein besonderes Schauspiel: Mit v- förmig gestellten Flügeln gaukelt der Vogel (im Bild ein Männchen) im niedrigen Suchflug über die Wiesen. Dazwischen gleitet er, steht in der Luft und schwebt dann weiter. Hat er eine Beute – meist eine Wühlmaus – erspäht, kippt er urplötzlich in einer scharfen Wendung ab und schlägt blitzartig mit seinem scharfen Krallen zu. Im Landkreis Forchheim ist die Rohrweihe mit nur wenigen Paaren vertreten. © Annelore Schneider