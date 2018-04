Tischkicker: Forchheim in Bayerns höchster Spielklasse dabei

Beim TFC ist die erste Mannschaft in der Landesliga am Start - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die eigene Fußballbegeisterung als Fan oder Aktiver auszuleben ist für diesen Spaß keine Voraussetzung: In Szene-Kneipen gehören Tischkicker längst zum Inventar. Beim TFC Forchheim werden die Männchen an den Stangen noch etwas präziser gedreht.

In der Verbandsliga zeigte sich die zweite Forchheimer TFC-Garde gegen den KSC Kulmbach 2 beim 47:9-Gesamtergebnis überlegen und steht derzeit auf Tabellenplatz 2. © Roland Huber



In der Verbandsliga zeigte sich die zweite Forchheimer TFC-Garde gegen den KSC Kulmbach 2 beim 47:9-Gesamtergebnis überlegen und steht derzeit auf Tabellenplatz 2. Foto: Roland Huber



Hochkonzentrierte Gesichter suchen die Lücke in den Reihen ihrer Gegenspieler, die mit maximaler Aufmerksamkeit die gefährlichen Zonen abzudecken versuchen. Weniger auf die Kraft, dafür viel mehr auf die Hand-Augen-Koordination, eine rasche Auffassungsgabe und Reflexe kommt es an.

2009 gründete damals eine noch überschaubare Anzahl an Mitgliedern den TFC Forchheim, um ihrem Hobby regelmäßig und ernsthafter nachzugehen. Der Vorsitzende Florian Lindner sowie Martin Dormann sind von Beginn an dabei. In ihrer gemeinsamen Schul- und Studienzeit standen sie häufiger zusammen in den Erlanger Kneipen am Tisch. Die Begeisterung ging soweit, dass man schließlich gemeinsam an Turnieren teilnahm und bei bestehenden Clubs im Training vorbeischaute.

Genug Mann für drei Teams

Mittlerweile sind bis zu 25 Mitglieder im Trainings- und Spielbetrieb aktiv, so dass der TFC sogar drei Teams stellen kann. "Bei uns ist nicht jeder zwingend Fußballfan, die beiden Dinge sind losgelöst voneinander zu betrachten", sagt Dormann, der für die dritte Mannschaft auf Torejagd geht: "Der Reiz liegt einfach in der Schnelligkeit des Spiels, es fallen viele Tore, es kann hin- und hergehen, die Spannung wird oftmals bis auf die Spitze getrieben."

Die erste Mannschaft geht in der bayernweit höchstklassigen Landesliga an der Start, die acht Teams umfasst und in eine Nord- und Südstaffel aufgeteilt ist. Die beiden Erstplatzierten treffen sich am Ende der Saison zum Ausspielen des bayerischen Meistertitels. Vor fünf Jahren durfte man zur Vorausscheidung um die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. In den beiden weiteren Spielklassen, der Verbands- und Bezirksliga, sind die beiden anderen Forchheimer Teams aktiv. "Die Erste will natürlich schon erfolgsorientierter ihrem Hobby nachgehen. Es ist schön, dass sich auch Spieler, die noch nicht so lange dabei sind, sofort im Spielbetrieb weiter unten messen können", erklärt Lindner.

Image-Arbeit

Die Verbände sind indes stetig darum bemüht, das Kneipensport-Image abzulegen. Im offiziellen Spielbetrieb gilt beispielsweise Trikot-Pflicht, vom Spielmodus bis hin zu den Tischmaßen und der Ball-Beschaffenheit ist alles standardisiert. Spezielle Kicker-Handschuhe oder Tennis-Bänder, zu denen Spieler gerne greifen, verhelfen zu einem besseren Griff. Mindestens vier und höchstens acht Spieler muss ein Team umfassen, Männer und Frauen spielen gemischt.

Eine Partie besteht aus vier Blöcken. In jedem Block finden zwei Doppel und vier Einzel statt. "Bei zwei ausgeglichenen Kontrahenten kann sich das schon in die Länge ziehen, drei bis vier Stunden bis alle vier Blöcke durch sind", so Linder. Die Regeln sind streng. Ein sogenannter "Ein-Mann-Pass" in die nächste Reihe ist beispielsweise verboten. Der Ball muss mindestens einmal seitlich und über ein weiteres Männchen direkt nach vorne weitergeleitet werden. Maximal 360 Grad dürfen je An- und Abschwung verwendet werden. "Schiedsrichter sind in der Landesliga nicht vorhanden, 99 Prozent der Fälle sind aber eindeutig aufzuklären", so Diplom-Psychologe Lindner.

Die Technik macht's

Schusstechniken gibt es verschiedene, dabei wird weniger mit reiner Drehung des Handgelenks gearbeitet. Beim "Pin Shot" wird der Griff über den Handballen ins Handgelenk eingerollt. Techniken, die viel Übung erfordern: "Wenn ein Spieler Potenzial hat, benötigt es schon ein Vierteljahr an Übung, bis man gegen erfahrenere Spieler mithalten kann." Viele Schüsse und Spielzüge sind einstudiert und werden im Training mehrere Male am Stück durchgespielt. "Die Kunst ist es, diese Sachen dann aber auch unter Druck abrufen zu können."

Jonas Baier