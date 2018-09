Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Künstler und Forellen: So war die 39. Etappe nach Kirchehrenbach Und auch auf der vorletzten Strecke hat Jo wieder einiges gesehen und erlebt. In Leutzdorf startete er und machte auf seinem Weg nach Kirchehrenbach unter anderem in der Kulturwerkstatt halt, sowie bei dem Forellenzüchter Jürgen Kremer - bei diesem guten Wetter natürlich in kurzer Hose.

Es kreucht und fleucht und blüht im Landkreis Forchheim Frühling, Sommer, Fränkische: In der warmen Jahreszeit zeigt sich die Natur im Landkreis Forchheim von ihrer schönsten Seite. Immer wieder schicken uns NN-Leser tolle Schnappschüsse ihrer Entdeckungen - von allem, was bei uns in der Region kreucht, fleucht und blüht. Wir haben sie in unserer Bildergalerie zusammengestellt.

Mini-Forchheim: Hier regieren die Kinder Einmal in die Rolle der Großen schlüpfen: Beim Ferienprogramm Mini-Forchheim können Kinder ab acht Jahren von Dienstag bis Donnerstag, 4. bis 6. September, verschiedene Berufe ausprobieren. Ob Apotheker, Polizistin oder Zeitungsreporter bei den Nordbayerischen Nachrichten: In der Zeltstadt gibt es Aktionen an 28 Ständen.