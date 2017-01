Tödlicher Unfall bei Gosberg

FORCHHEIM - Am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr hat sich zwischen Gosberg und Forchheim ein tödlicher Unfall ereignet.

Auch die Feuerwehr war bei dem tödlichen Unfall in Sigritzau im Einsatz. Foto: News5



Nach Angaben der Polizei ist am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr ein VW Bus auf der Kreisstraße zwischen Gosberg und Forchheim verunglückt. Der VW-Bus war von Richtung Gosberg aus unterwegs, als er in einer Linkskurve in einem Waldstück bei Sigritzau von der Fahrbahn abkam, gegen eine Baum rutschte und sich überschlug. Beide Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Die Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in die Uni-Klinik nach Erlangen gebracht. Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrbahn weder mit Schnee bedeckt noch glatt. Ein zweiter Wagen war nach bisherigen Erkenntnissen nicht beteiligt.

