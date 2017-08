In Leutenbach sah man am Samstag nur fröhliche Gesichter, denn die mittlerweile 8. Auflage der Skate-Night wird immer mehr zum Publikumsmagnet. Alt und Jung schnallten sich die Inline-Skates unter die Füße und drehten ein paar Runden. Wer zwischendurch ins Schwitzen kam, konnte sich an einem der Verpflegungsstände eine kleine Verschnaufpause gönnen.