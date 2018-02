Tor der Forchheimer fiel eine Sekunde zu spät

FORCHHEIM - Ein Happy End blieb den Landesliga-Handballern des HC Forchheim gegen den HC Sulzbach-Rosenberg versagt. In der Schlussminute trafen die Gäste zum 33:33-Endstand.

Der Forchheimer Tobias Hallmann durchbricht mit Wucht und den Ball in der rechten Wurfhand die Abwehr des HC Sulzbach-Rosenberg. Foto: Ralf Rödel



Improvisation bei der Aufstellung ist mittlerweile leidige Routine für Trainer Matthias Gieck. Neben Christian Regelmann meldete sich zwar auch Torwart Matze Müller in ausgezeichneter Form gesund zurück, dafür fehlte sein zuletzt stark haltender Kollege Clemens Rein.

In die Liste der Verletzen reihte sich unter der Woche Felix Engel ein, und Colm Thiel wurde von der Erlanger Bundesliga A-Jugend angefordert. Wenig Optionen also im so wichtigen Spiel gegen den ebenfalls ersatzgeschwächten HC Sulzbach-Rosenberg.

Keine zwei Minuten dauerte es, da lag der Gast schon 2:0 in Führung. Mit vier Treffern in Folge zum 4:2 glückte der Auftakt in einem in der Folge ausgeglichenen Spiel. Die Gäste behaupteten bis zur 15. Minute zäh eine Zwei-Tore-Führung bis zum 14:16-Halbzeitstand.

Zu ihrer Freude der Forchheimer Fans waren es die Flippers, die ab der 35. Minute beständig eine knappe Führung verteidigten. Hier versäumte es die Mannschaft, sich entscheidend abzusetzen. Zu passive Phasen in der Abwehr erleichterten den Oberpfälzern, in Schlagweite zu bleiben.

Und auch im Angriff wirkte vieles zu statisch. Die "HSG Bauer-Radina" warf zwar 19 Tore und es gab auch endlich mal wieder erfolgreiche Tempogegenstöße zu bejubeln. Aber in der Breite ging vom Forchheimer Angriff zu wenig Druck aus.

Konterchancen vergeben

Die Zuschauer hätten sich mehr Aktionen im Stile von Julius Sitzmann gewünscht, der mit unbändigem Willen mit kraftvoll den Weg zum Tor suchte. Statt dessen musste man fassungslos beobachten, wie zwei glasklare Konter verschenkt wurden, weil man es gegen den über zwei Meter großen Torhüter meinte, mit Hebern versuchte.

Der Forchheimer Tobias Radina (weiß-schwarzes Trikot) gehörte mit sechs Treffern zu erfolgreichsten Werfern seines Teams. Foto: Ralf Rödel



In der hektischen Schlussphase kam dann auch noch Pech dazu. Sulzbach gelang in der letzten Minute der Ausgleich. Forchheims Trainer Gieck nahm eine Auszeit, um den letzten Spielzug zu besprechen. 15 Sekunden standen für den letzten Angriff zur Verfügung. Festmachen lassen, Freiwurf von Stefan Bauer – das war der Plan.

Aber das bis dahin gut agierende Schiedsrichterduo leistete sich in diesen Sekunden den spielentscheidenden Fehler. Sie übersahen bei dem Freiwurf eine klare Sulzbacher Regelwidrigkeit, die mit einem Strafwurf und einer Zeitstrafe hätte geahndet werden müssen. Stattdessen lief die Uhr runter, und der Ball schlug nach einem Wurf von Stefan Bauer eine Sekunde zu spät im Sulzbacher Kasten ein.

So blieb es bei dem unterm Strich gerechten Unentschieden, aber für den HC Forchheim im Abstiegskampf zu wenig. Trainer Gieck war aber trotz Licht und Schatten nicht unzufrieden. "Kampfgeist und Moral haben wieder gestimmt heute, und unser tolles Publikum hatte sicher seinen Anteil am Punktgewinn. Wir kennen unsere Baustellen und werden in der Faschingspause weiter daran arbeiten", so sein durchaus kämpferisches Fazit.

HC Forchheim: Müller; Sitzmann (4), Mückusch (1), Regelmann (1), Stöckl, Hallmann (2), Radina (6), Bauer (13), Kist (1), Opitz (3), Klingert, Fürch (2/2).