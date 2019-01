Totale Mondfinsternis: Nacht-Spektakel über Forchheim

FORCHHEIM/EBERMANNSTADT - Frühaufsteher aufgepasst: Am Montag, 21. Januar, wird der Mond ab 3.36 Uhr in den Erdschatten wandern. Auf der Sternwarte Feuerstein bei Ebermannstadt kann man das Spektakel bestens mitverfogen – wenn das Wetter mitspielt.

Bei Wissenschaftlern ist der populäre Begriff "Blutmond" nicht beliebt, aber ein solcher Anblick erwartet uns im Landkreis Forchheim bei der Mondfinsternis am frühen Montagmorgen - wenn die Witterung mitspielt. © Thomas Michna/Sternwarte Feuerstein e.V.



Denn nur bei klarem Himmel ist die Warte von 3.30 bis 8.30 Uhr für Besucher geöffnet, die diese totale Mondfinsternis am Teleskop (und mit vielen Zusatzinfos rund um das Phänomen) beobachten wollen.

Interessierte sollen sich deshalb unbedingt am Sonntag, zwischen 19 und 20 Uhr, unter der Telefonnummer (0174) 2436031, vorher bei der Sternwarte melden. Dort erhalten sie Auskunft über die zu erwartenden Wetterverhältnisse.

"Die totale Mondfinsternis ist eines der wichtigen astronomischen Ereignisse dieses Jahres", sagt Frank Fleischmann, Vorsitzender der Sternwarte Feuerstein. Leider ist von Deutschland aus nur der Beginn der Abdunkelung, das Maximum und die Aufhellung bis kurz vor dem Ende der Mondfinsternis zu beobachten, da der Mond am Ende der Finsternis durch die Dämmerung schwer beobachtbar ist - beziehungsweise untergeht. "Dennoch kann auch in Franken die Totalitätsphase bei klarem Himmel ohne Hilfsmittel verfolgt werden", so Fleischmann.

Um 3.36 Uhr beginnt der Mond, in den Erdschatten zu wandern. Die eigentliche Finsternis reicht von 5.41 bis 6.43 Uhr. Sichtbar ist sie dann bis Sonnenaufgang gegen 8 Uhr.

