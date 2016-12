Totalschaden und fünf Schwerverletzte

WALKERSBRUNN - Am ersten Weihnachtsfeiertag kam es bei Walkersbrunn zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten.

Fünf zum Teil schwer verletzte Insassen sowie ein Totalschaden am Pkw in Höhe von 18 000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles vom Sonntagabend im Gemeindebereich Gräfenberg. Der 22-jährige Fahrer befuhr die Kreisstraße bei Walkersbrunn. In einer Linkskurve verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Wasserdurchlass. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stehen. Die zum Teil schwer verletzten Insassen im Alter von 17 bis 22 Jahren wurden alle in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße musste total gesperrt werden, der Verkehr wurde durch die beteiligten Feuerwehren aus Walkersbrunn, Gräfenberg und Guttenburg umgeleitet.