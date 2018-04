Tote Rehe in Egloffstein: War es ein Hund?

Lebloses Wild weist entsprechende Spuren auf - vor 1 Stunde

EGLOFFSTEIN - Zwei Rehkadaver in Affalterthal stellen die Ebermannstädter Polizei vor ein Rätsel. An den Tierleichen wurden ungewöhnliche Bissspuren gefunden.

Hat ein wildernder Hund in Affalterthal zwei Rehe gerissen? Nach Angaben der Polizei weisen die Tiere Spuren von Bissen im Nackenbereich und an den Hinterläufen auf, die diese These stützen.

Hundeattacken sorgten in letzter Zeit des öfteren für Aufsehen: Im hessischen Bad König von einem Hund getötet.

Die Polizei Ebermannstadt bittet mögliche Zeugen, sich unter der Nummer 09194/7388-0 zu melden.

semb