Treppenhaus im Medical Valley ist bald benutzbar

Zu schmalen Stufen des Hauptaufganges werden nachgerüstet - vor 5 Minuten

FORCHHEIM - Das Medical Valley Center Forchheim sagt den Baumängeln den Kampf an: Bis Ende Juni soll das Haupt-Treppenhaus endlich benutzbar sein. Und auch am Problem der defekten Heizung wird gearbeitet, wie Alt-OB Franz Stumpf in seiner Funktion als Mit-Geschäftsführer der Medical-Valley-Center GmbH den NN verriet.

"Nun erreichen wir das gewünschte Maß nach DIN-Norm": Franz Stumpf demonstriert die Nachrüst-Lösung für das Haupttreppenhaus des Medical Valley Centers. © Hans von Draminski



"Nun erreichen wir das gewünschte Maß nach DIN-Norm": Franz Stumpf demonstriert die Nachrüst-Lösung für das Haupttreppenhaus des Medical Valley Centers. Foto: Hans von Draminski



Wie mehrfach berichtet, war der Haupt-Treppenaufgang bereits im vergangenen Dezember gesperrt worden, nachdem Abweichungen von der DIN-Norm festgestellt wurden und es außerdem den Verdacht auf Statik-Probleme gab.

Die entsprechende Ultraschall-Prüfung hat die Treppe inzwischen erfolgreich absolviert. „Die Schweißnähte sind ausreichend stabil, in dieser Hinsicht können wir Entwarnung geben“, betont Franz Stumpf. Etwas mehr Aufwand muss freilich betrieben werden, um die Treppenkonstruktion der geltenden Baunorm anzupassen.

Bilderstrecke zum Thema Das Medical-Valley-Zentrum Forchheim Wenn es um Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft geht, will Forchheim die Nase vorn haben. Siemens Healthineers ist ein Baustein dabei, ein weiterer wichtiger: Das Medical-Valley-Zentrum. Von der Idee bis zur Einweihung: Eine Zeitreise in Bildern.



Franz Stumpf erläutert die Problematik so: „Wenn eine Treppe nach hinten offene Stufen hat, muss die Trittfläche der jeweils höheren Stufe gemessen von der Hinterkante der darunter liegenden Stufe mindestens drei Zentimeter nach vorne lappen“, so Stumpf. In der ursprünglichen Ausführung betrug das entsprechende Maß der Stufen, die an der Hinterkante übrigens hochgezogen sind, nur rund 1,5 Zentimeter.

Die nun angestrebte Lösung wirkt simpel: An die Vorderkanten der Treppenstufen werden polierte Edelstahlleisten angeschraubt, was zwar durch die sichtbaren (versenkten) Schraubenköpfe die Optik ein wenig stört, wodurch aber das für eine Freigabe durch das Bauamt notwendige Normmaß endlich erreicht wird.

Die Nachrüstung von rund 70 Treppenstufen mit den besagten Edelstahlleisten soll rund 8000 Euro kosten und bis Ende des Monats vollzogen sein.

Nicht ganz so einfach ist laut Stumpf das Problem der defekten Heizung zu lösen: Hier gibt es punktuelle Durchrostungen der Zuleitungen. „Dadurch hatten wir bereits Wasserschäden“, berichtet Stumpf, dem klar ist, dass die Heizung bis zum Beginn der kalten Jahreszeit wieder einwandfrei funktionieren muss.

Hans von Draminski