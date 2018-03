Triathletische Frühlingsgefühle trotz Kälte

Swim&Run des SSV Forchheim mit 100 Teilnehmern markiert Saisonauftakt - vor 29 Minuten

FORCHHEIM - Mit einem zweigeteilten Rennen ist die Triathlon-Saison für die Liebhaber des sportlichen Kräftemessens in drei Disziplinen eröffnet. Der SSV Forchheim lud zum Swim & Run.

Auf die Plätze, fertig los: Beim Swim & Run tauchten die 100 Teilnehmer zunächst ins Becken des Königsbads, ehe bei kalten Temperaturen ums Altwasser an der Sportinsel gelaufen wurde. Foto: Roland Huber



Rund 100 Sportler bewältigten die verschiedenen Distanzen zwischen 50 und 600 m Schwimmen sowie 200 m und 5000 m Laufen. Die beste Form im Feld der 34 Jugendlichen und Erwachsenen bewies Patrick Kilian vom La Carrera Team Rothsee. Das Nachwuchstalent (Jahrgang 1997) übernahm auf der Laufstrecke die Spitze und verwies in 24:40 Minuten auf die weiteren Podestränge die beiden Kulmbacher Carsten Friedmann (25:25) und Julian Pistor (25:50), der nach dem Schwimmen von Platz 9 ins Rennen gegangen war. Seine im Becken des Königsbads herausgeholte Führung konnte nach kurzer Pause und Ortswechsel an die Sportinsel wiederum der Kulmbacher Markus Deichsel nicht in ein Topergebnis ummünzen, er wurde auf Position zwölf durchgereicht. Lokalmatador Matthias Türk lieferte einen konstanten Wettkampf und überquerte als Vierter (26:02) die Ziellinie. Schnellste Frau war Cosima Gundermann mit Gesamtrang 11 (29:50).

In den Nachwuchskategorien trumpften die Forchheimer traditionsgemäß stärker auf. M14-Akteur Jan Pluta (SSV Forchheim) sicherte sich den Sieg der Schüler A, während die viertplatzierte Emily Hof (LG Forchheim) bei den Schülern B beste weibliche W10-Darstellerin war. Der Spaß an der sportlichen Kombination hat noch jüngere Altersgruppen erfasst: Jannek Ettlinger (M8), Konstantin Metz (M6) und Jasmina Antonia Scherl (W6) starteten mit ihren Topplatzierungen vielleicht eine erfolgreiche Karriere.

