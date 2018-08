Trockenheit bremst das Pilz-Wachstum

Wachsen bereits Urrädla im Kellerwald? Was so aussieht wie das typisch fränkische Schmalzgebäck ist ein „Gemeiner Schwefelporling“, den unser Fotograf Roland Huber am Eichhorn-Keller entdeckt hat. In der Pfanne angebraten schmeckt der aromatische Pilz nach Hühnchen, weswegen er im englischen Sprachraum auch „Chicken of the woods“ genannt wird.