Türkei-Wahl: Forchheimer mit türkischen Wurzeln uneins

FORCHHEIM - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist mit 52,6 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Deutsch-Türken aus Forchheim haben seinen Wahlsieg sehr unterschiedlich wahrgenommen.

In Istanbul haben Erdogan-Anhänger gejubelt. © Foto: Oliver Weiken/dpa



"Zunächst gab es hier eine energische Stimmung mit Autokorsos, Fahnen und lautem Hupen", beschreibt Oktay Taylan aus Forchheim die Szenen in Istanbul. "Das war schon etwas befremdlich, aber jetzt ist schon wieder Ruhe eingekehrt." Er ist gerade für eine Hochzeit in der Türkei. Er selbst hat nicht gewählt, denn er besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft.

"Hier in der Türkei wurde viel diskutiert. Die Meinungen sind ganz verschieden", sagt Taylan, der bis 2012 Vorsitzender des türkischen Kulturvereins in Forchheim war. "Die einen loben Erdogan und sagen, er hat Brücken und Straßen gebaut. Die anderen kritisieren, dass er Fabriken zugemacht hat und fordern, er sollte mehr Jobs schaffen", so der 55-Jährige.

"Erdogans AKP hat ganz schön eingebüßt. Ohne die MHP hätte er keine Mehrheit", sagt Taylan zum Ergebnis der Parlamentswahl (42,5 Prozent). Für eine Mehrheit im Parlament wird sich Erdogan auf die rechtsextreme Partei MHP (11,1 Prozent) stützen. "Das deutsch-türkische Verhältnis soll sich wieder verbessern", wünscht sich Taylan. Das könne nur durch intensiven Austausch gelingen.

In Forchheim beträgt der Anteil türkischer und deutsch-türkischer Staatsangehöriger, die älter als 18 Jahre sind, rund 3,4 Prozent. Das sind laut Einwohnermeldeamt etwa 1000 Menschen. Im gesamten Landkreis leben 1396 Bürger mit türkischem Pass.

Einer davon ist Halil Genctürk, der ganz offen ist: "Ich bin Erdogan-Fan." Genctürk ist zwar in Forchheim geboren, aber mindestens einmal im Jahr zu Besuch in der Heimat seiner Eltern. "Durch Erdogan ist die Türkei ein aufstrebendes Land geworden", meint er und sagt: Die Türkei heute sei kein Vergleich mehr zu der vor Erdogans Präsidentschaft. "Und deshalb wähle ich ihn."

Cam Güven schüttelt da nur den Kopf. "Ich sehe das alles ganz anders", sagt der Inhaber von Nergis Imbiss in der Bamberger Straße. Trotzdem ist Halil Genctürk einer seiner Stammgäste. "Weil wir Türken doch keinen Streit anfangen, nur weil wir politisch unterschiedlicher Meinung sind", sagt er.

Integration weiter fördern

Auch im Bekanntenkreis von Atila Karabag, Landtagskandidat der SPD, wurde das Thema unterschiedlich diskutiert. Er selbst hätte sich ein anderes Ergebnis von den in Deutschland lebenden Türken gewünscht, sagt er. Allerdings lebten viele Menschen mit türkischen Wurzeln hier, die ohne türkischen Pass nicht wählen konnten. "Mit ihren Stimmen wäre das Ergebnis sicher anders ausgefallen", glaubt er. Das Wahlergebnis hat eine neue Integrationsdebatte in Deutschland ausgelöst. "Das brauchen wir nicht. Es ist wichtig, Integration zu fördern", so Karabag.

