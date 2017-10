In der Sporthalle des Ehrenbürg Gymnasiums Forchheim kämpften am Samstag insgesamt 210 Teilnehmer bei den Bayerischen Karatemeisterschaften der Schüler, Kinder und Behinderten um ein Ticket für die Deutschen Meisterschaften in Bielefeld. Unter ihnen waren auch 14 Forchheimer. © Kevin Gudd