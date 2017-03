Bereits zum 13. Mal lud die Forchheimer Leichtathletikgemeinschaft am 11. März 2017 zum Crosslauf auf das Kellerwald-Gelände ein. Für die verschiedenen Altersgruppen wurden vier Strecken angeboten. Die Kinder von acht bis elf Jahren liefen eine kleine Runde über 1080 Meter, Kinder von zwölf bis 15 Jahren eine große Runde über 2330 Meter. Jugendliche ab 16 Jahren sowie Frauen und Männer aller Jahrgangsklassen ab 20 Jahre traten in der Mittelstrecke über 3,4 Kilometer an. Darüber hinaus wurde auch noch eine Langstrecke über 8 Kilometer angeboten. © Athina Tsimplostefanaki