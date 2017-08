"Überall Musik" fällt dieses Jahr in Forchheim aus

FORCHHEIM - Das Umsonst & Draußen-Festival "Überall Musik" wird es in diesem Jahr nicht geben. Ob eine Neuauflage stattfinden wird oder ob das Festival endgültig zu den Akten der Stadtgeschichte gelegt werden muss, ist noch nicht abzusehen.

Bei gutem Wetter sind bis zu 10 000 Menschen an dem Samstagabend Mitte August in die Stadt geströmt, wenn es hieß: „Überall Musik“ vom Rathaus- bis zum Paradeplatz. Die Stimmung war gelöst, friedlich und einfach gut. © Archivfoto: Roland Huber



Veranstalter Uwe Koschyk, 57, ist nach eigenen Angaben nicht mehr bereit, das Haftungsrisiko als Privatmann allein zu übernehmen: "So lange nichts passiert, läuft alles glatt", sagt Koschyk. Aber nach dem Anschlag von Ansbach im vergangenen Jahr ist bei ihm die Verunsicherung gewachsen: "Ich will dieses Risiko als Verantwortlicher nicht mehr alleine tragen."

Immerhin kommen an diesem Samstagabend Mitte August, wenn auf verschiedenen Podien in der Altstadt Bands aller Stilrichtungen aufspielen, zwischen 7000 und 10 000 Menschen, je nach Wetterlage. "Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für Forchheim", sagt Uwe Koschyk.

Koschyk bringt als Wirt und Veranstalter jahrzehntelange Erfahrung mit. Immer wieder beteiligt er sich auch an der Diskussion über Veranstaltungen mit kommerziellem Hintergrund in der Stadt, zum Beispiel in Sachen Altstadtfest. Die Verantwortung für ein Fest mit derart großem Publikumszuspruch wächst ihm nun aber über den Kopf. Er ist daher auf die Stadt zugegangen und hat darum gebeten, sich Gedanken zu machen, ob sie nicht (wieder) als Veranstalterin auftreten will.

Zum Jubiläum 2005

Rückblick: "Überall Musik" ist 2005 zum 1200-jährigen Stadtjubiläum an den Start gegangen. "Das war mein Baby", sagt Klaus Backer. Der Leiter des Ordnungsamtes und Bassist von "Insert Coin" organisierte das Event mit finanzieller Unterstützung der Nordbayerischen Nachrichten von 2005 bis 2007. 2008 übernahm Uwe Koschyk die Organisation, die NN-Unterstützung ist bis heute geblieben, wenn auch in reduziertem Umfang. Koschyk: "Das Geld spielt bei meiner Entscheidung keine Rolle." Durch kleinere Änderungen hätte er dieses Thema auffangen können.

In der Stadt ist Wirtschaftsförderer Viktor Naumann für Events dieser Art zuständig. Er bedauert, dass "Überall Musik" heuer nicht stattfinden kann. Aus seiner Sicht hätte Koschyk eine Veranstalterversicherung abschließen können, um sein Risiko zu minimieren. Koschyk: "Ja, die gibt es. Aber alleinverantwortlich zu sein ist auch eine Nervenbelastung." Und Ansprüche bei Versicherungen durchzusetzen gehöre auch dazu.

Klaus Backer findet, Koschyk hätte sich früher rühren können: "Drei oder vier Wochen vor dem Termin können wir nichts mehr machen." Koschyk wiederum sagt, er habe schon im April mit dem Oberbürgermeister gesprochen und sei von dort zur Kulturbeauftragten und von ihr zum Wirtschaftsförderer geschickt worden. Hier einen Termin zu bekommen habe eben gedauert.

Naumann zur Zukunft: "Das müssen wir bei uns intern absprechen, wie wir da vorgehen." Uwe Koschyk ist jedenfalls nach wie vor bereit, an der Organisation mitzuwirken. Nur eben nicht als Alleinverantwortlicher.

ULRICH GRASER