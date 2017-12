Hier kommen der Winteransichten im Landkreis Forchheim: Unsere Leser und Fotografen haben sich auf die Suche nach den schönsten Ansichten in Eis, Schnee und Kälte gemacht.

Am Freitagabend lief in Forchheims Innenstadt und dem Osten kein Wasser mehr. Der Grund: Ein Wasserrohrbruch. Die Details in Bildern.