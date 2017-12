Übungsleiter sind in Stadt und Kreis Forchheim gesucht

Vorbeugung von Stürzen: Ehrenamtlich sollen helfen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Hauptursache für Verletzungen bei Menschen über 65 Jahren sind Stürze. Daher ist jeder vermiedene Sturz ein Garant für die Selbstständigkeit von Senioren. Und daher sucht der Landkreis zusammen mit der Seniorengemeinschaft Ehrenbürg nach Ehrenamtlichen, die sich zum speziellen Übungsleiter ausbilden lassen wollen. Kathrin Schürr, Sprecherin beim Landratsamt, erklärt, was dahinter steckt.

Ehrenamtliche, die Senioren eine Stütze sind, sind gesucht. (Symbolbild) Foto: colourbox.com



Frau Schürr, eine Ausbildung zum "Übungsleiter für die Sturzvorbeugung älterer gefährdeter Menschen". Was muss man sich darunter vorstellen?

Kathrin Schürr: Das heißt, wir wollen Menschen ausbilden, die ältere Mitbürger kompetent darüber informieren, wie sie die Gefahr von Stürzen im Alltag minimieren können. Das geschieht auch mit praktischen, individuell angepassten Trainingseinheiten unter Anleitung der Übungsleiter. Das Ziel ist, dass die Kraft und Balance bei älteren Menschen ebenso gestärkt wird wie ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Wie sieht die Ausbildung konkret aus?

Kathrin Schürr Foto: Foto: Ralf Rödel



Kathrin Schürr: Es handelt sich um einen dreitägigen Kompaktkurs, den wir in Kirchehrenbach abhalten. Natürlich kostenlos. Dort wird Hintergrundwissen zur Sturzvorbeugung vermittelt. Es gibt zunächst eine theoretische und schließlich eine große praktische Prüfung. Wer an allen drei Tagen erfolgreich an dem Kurs teilnimmt, erhält ein Zertifikat, ist dann also zertifizierter Übungsleiter.

Was sind die Voraussetzungen, die man mitbringen muss?

Kathrin Schürr: Am wichtigsten ist: Bewegung sollte für Interessierte kein Fremdwort sein, sondern Teil ihres persönlichen Wohlbefindens. Wer dazu gerne ältere Menschen ehrenamtlich unterstützen will – da sage ich nur: Herzlich Willkommen.

Und zwar bei der Seniorengemeinschaft Ehrenbürg, unter der Telefonnummer (0 91 91) 9 56 75, oder beim Landratsamt, unter der Telefonnummer (0 91 91) 86-35 10 oder via Mail an gesundheitsregionplus@lra-fo.de

