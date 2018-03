Ühleinshof: Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

ÜHLEINSHOF - Die Bergwachten aus Forchheim, Erlangen und Fürth und ein Rettungshubschrauber waren am Samstag im Einsatz, um eine schwer verletzte Frau zu bergen.

Mit dem Hubschrauber wurde die Frau ins Krankenhaus geflogen. © Eduard Weigert



Am Samstag kurz nach 16.30 Uhr wurden die Bergretter zu einem Einsatz in der Nähe von Ühleinshof/ Wichsensein alarmiert. Ein Jäger hatte Hilfeschreie in einem Waldstück vernommen. Er entdeckte eine Wanderin, die schwer gestürzt war und sich nicht mehr aus eigener Kraft fortbewegen konnte.

Die integrierte Leitstelle Bamberg alarmierte daraufhin den Notarzt des BRK Ebermannstadt, den Rettungswagen des ASB Gräfenberg, den Einsatzleiter Rettungsdienst des BRK Forchheim sowie die diensthabenden Bergwachten Erlangen mit Standort in Veilbronn und Fürth (Standort Untertrubach). Wegen des schwierigen Geländes entschied der Einsatzleiter Bergwacht, der dieses Wochenende von der Bergwacht Erlangen gestellt wurde, das Geländefahrzeug der Bergwacht Forchheim anfahren zu lassen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass bei der Patientin der Verdacht auf eine Beckenfraktur bestand. Der Notarzt entschloss sich aufgrund der Schwere der Verletzung sowie des äußerst abgelegenen Unfallortes, einen Rettungshubschrauber anzufordern.

Nach der medizinischen Versorgung übernahmen die Bergwachteinsatzkräfte den Transport der Patientin mittels Bergesack und Gebirgstrage zu einem nahegelegenen Feld, auf dem dann der Rettungshubschrauber Christoph 27 (DRF) aus Nürnberg landen konnte. Die Patientin wurde ins Krankenhaus nach Erlangen geflogen.

Im Einsatz waren drei Mitglieder der Bergwacht Erlangen, drei Mitglieder der Bergwacht Fürth und sechs Mitglieder der Bergwacht Forchheim.