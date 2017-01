Umfrage in Forchheim: Ist die Jogginghose Top oder Flop?

FORCHHEIM - „Wer Jogginghosen im Alltag trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, sagt der Modedesigner Karl Lagerfeld. An diesem Samstag, 21. Januar, ist der „Internationale Jogginghosentag“. Was sagen Sie dazu? Ist es okay, die Jogginghose in der Öffentlichkeit zu tragen oder sollte sie nur zu Hause aus dem Schrank geholt werden? Wir haben uns bei Einkäufern im Globus umgehört.

Die Jogginghose: Zu Hause oft das erste Kleidungsstück der Wahl. Doch wie gerne sehen die Forchheim das bequeme Kleidungsstück in der Öffentlichkeit? © dpa



Michael Pawlitzki (52) aus Zeckern.



Michael Pawlitzki (52) aus Zeckern: Ach eigentlich kann man immer eine Jogginghose tragen. Mach ich selber auch meistens. Ich werde ja auch im Geschäft nicht bevorzugt oder bekomme was billiger, wenn ich in einer Jeans einkaufen gehe.

Simone Wolf (29) aus Wimmelbach: Naja, es kommt schon darauf an, welchen Schnitt und welche Farbe die Jogginghose hat. Aber klar kann man die Jogginghose auch auf der Straße tragen. Das ist ja jetzt sogar sehr modern. Im Modegeschäft, in dem ich arbeite, verkaufen wir den Trend sogar.

Margot Barth (61) aus Röttenbach: Nein, also in der Öffentlichkeit würde ich nie eine Jogginghose tragen. In der Freizeit meinetwegen, aber manche laufen ja sogar im Büro damit herum. Als Angestellter bei der Bank zum Beispiel geht das gar nicht.

Claudia Nanu (38) aus Forchheim.



Arthur Arnold (62) aus Forchheim: Ich trage eigentlich oft Jogginghosen im Alltag. Ich fahre jeden Tag viel mit dem Auto, da ist das die bequemste Variante. Also meiner Meinung nach geht die Jogginghose immer.

Claudia Nanu (38) aus Forchheim: Ja ich finde schon, dass man Jogginghosen auch zum Einkaufen oder generell im Alltag tragen kann. Ist doch ein sehr bequemes Kleidungsstück, warum sollte man sie nur zu Hause tragen?

Swen Dietrich (37) aus Geschwand: Spontan würde ich sagen, ja, Jogginghosen kann man immer tragen. Nur auf der Arbeit, als Verkäufer, würde ich selbst nicht dazu greifen.

