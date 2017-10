Umsonst & Draußen: Dankeschön der Buckenhofener

FORCHHEIM - Einige 100 Zuhörer erlebten bei "Umsonst & Draußen" ein konzertantes Dankeschön des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen für seine treuen Fans. Der musikalische Spaziergang anlässlich des Jubiläums "50 Jahre Bläsermusik aus Buckenhofen" führte vom Streckerplatz über die Hauptstraße bis zum Rathausplatz. Es wurden drei Stunden heiteren Himmels, heiterer Klänge und heiterer Gesichter.

Kostenlos, aber garantiert nicht umsonst: Die Zuhörer waren begeistert vom dreistündigen „Umsonst & Draußen“-Konzert des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen. © Fotos: Udo Güldner



Es dauert nur Minuten, und alle roten Klappstühle, die sonst beim ZirkART-Festival herumstehen, sind besetzt. Dirigent Andreas Bauer und seine Ehefrau Nathalie, die später singen wird, warten bereits ungeduldig auf das Publikum. Auf der nach oben hin offenen Bühne vor der Gereonskapelle steht einsam die handbetriebene Luftschutzsirene aus den 1930er Jahren. Doch das Wetter hält und signalrelevante Katastrophen bleiben aus. Erst in Michael Jacksons "Thriller" heult sie auf. Das Signal für die Zuhörer weiterzuwandern.

Auf dem Rathausplatz schwang Mathias Wehr den Taktstock.



Doch zuvor hat das Jugendblasorchester mit fulminanter Filmmusik Indiana Jones auf die Jagd nach irgendeinem verlorenen Schatz geschickt, beim Klezmer Karneval lebenslustig mitgetanzt und es wie Balu in Disneys "Dschungelbuch" mit Gemütlichkeit versucht. Für die Solisten Sandra Lauger (Trompete), Anna-Sophie Knorr (Klarinette), Anton Herbst (Posaune) und die Tubistinnen Julia Dotterweich und Susi Krauß bedeutet es höchste Konzentration.

Vor dem "Stadtlockal", auf dessen Fassade immer noch der Schriftzug "Fränkische Bierstube" prangt, herrscht inzwischen Ernst Moschs Geist. Markus Schirner und seine "Buckenhofener Blasmusik" sind Freunde der böhmisch-mährischen Klänge, die binnen eines Augenblicks aus der wenige Schritte entfernten mickrigen Wasserrinne einen Nebenarm der Moldau werden lassen.

Einige Halbtonschritte flussabwärts, vor dem Standort des Hauptsponsors Volksbank Forchheim, haben vier Klarinettisten die Mundstücke angewärmt. Jan Korporaal, Anna Schambureck, Susanne Krauss und Lisa Schuler zeigen als "GoodWoodEnsemble", dass beim Musikverein nicht nur vielköpfige Orchester überzeugen können. Das Quartett lässt sich, unter den wachsamen Blicken des Profi-Klarinettisten Mathias Wehr, auf Ludwig van Beethovens "Für Elise" ein. Dann wandelt die Prozession, die Kirchenmusik als eine der Wurzeln des Musikvereins bleibt als einziges unhörbar, zum sinfonischen Hochaltar.

Im Finale hat die "Bläserphilharmonie Forchheim" auf dem Rathausplatz alle Ventile voll zu tun, um sich bei "Noche de Abril" nicht die Finger zu verbrennen. Denn so heiß können Aprilnächte sein, wenn sie ein Tango-Komponist wie Alberto Gómez schildert. Thomas Heller behält an der Trompete einen kühlen Kopf. So wie Johanna Trautner (Querflöte), Nicole Kotz (Oboe) und ihr Bruder Christian Libera (Trompete) in Astor Piazzollas "Oblivion" nicht vergessen, melancholisch und mutig in ihr Instrument zu blasen. Zwischendurch bekommt der seit einem halben Jahrhundert aktive Musikverein als Erster überhaupt vom Nordbayerischen Musikbund durch den stellvertretenden Präsidenten Werner Pörner aus Ahorn die neugeschaffene Silbermedaille verliehen.

Doch schon bald hebt sich wieder der Taktstock des neuen Kulturpreisträgers Mathias Wehr. Als Joe Zawinuls "Birdland" im Schatten des Rathauses erklingt, bleiben selbst die sonst so geschäftigen Tauben sitzen. Als der letzte Ton verklungen ist, weiß man, dass der Eintritt kostenlos, der Besuch aber nicht umsonst war.

