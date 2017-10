Forchheim, hier sind sie: Diese süßen Babys sind im Jahr 2017 im Klinikum Forchheim auf die Welt gekommen. Sie wollen Ihr Baby auch in der Bildergalerie sehen? Dann schicken Sie uns eine Mail an Redaktion-Forchheim@pressenetz.de mit einem Foto, Namen und Datum! Wir ergänzen unsere Fotostrecke gerne.

Am Forchheimer Bahnhof ist die Hölle los: Während vom alten Bahnsteig 2/3 inzwischen nur noch ein rudimentärer Rest übrig geblieben ist und die dazugehörigen Schienen entfernt wurden, dröhnen auf der anderen Seite des provisorischen Fußgängersteges die Großbohrgeräte. Dort wird am Durchbruch der neuen Unterführung bis zum Bahnhofsplatz gearbeitet.

Alle vier Jahre wieder: Am Sonntag hieß es "Kreuze machen" im Landkreis Forchheim, immerhin wollte der 19. Deutsche Bundestag gewählt werden. Wir haben uns in Wahllokalen in Forchheim, Ebermannstadt, Hirschaid und Egloffstein während des demokratischen Betriebes umgeschaut.