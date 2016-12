Umzug der Siemensianer hat begonnen

Laut Standort-Leiter Heinrich Kolem sind bereits 800 neue Mitarbeiter in Forchheim - 19.12.2016 06:00 Uhr

FORCHHEIM - Im Spätsommer hat der große Umzug bei Siemens Healthineers begonnen. Inzwischen sind bereits 800 zusätzliche Mitarbeiter am Standort Forchheim angekommen.

Die neu gebauten Siemens-Gebäude direkt am Kanal füllen sich nach und nach mit den neuen Mitarbeitern, die zum größten Teil vom Erlanger Standorten umsiedeln. © Foto: Giulia Iannicelli



Derzeit arbeiten insgesamt 2400 Mitarbeiter bei Siemens in Forchheim, erklärt Standort-Leiter Heinrich Kolem während er den Weihnachtsmarkt besucht, den Siemens alljährlich zusammen mit der Lebenshilfe auf dem Gelände des Werkes veranstaltet (wir berichteten).

Im September hat der Umzug in den neuen Gebäudekomplex begonnen. Die Mehrzahl der zusätzlichen Mitarbeiter hat zuvor in Erlangen gearbeitet. Insgesamt soll die Mitarbeiterzahl am Standort Forchheim verdoppelt werden.

Quasi täglich kommen neue Siemensianer nach Forchheim, so Kolem. Bis der Umzug abgeschlossen sei, werde es aber noch dauern. Die Ausstattung der Entwicklungszone im Untergeschoss wird sich beispielsweise noch bis 2017 hinziehen. Wohl im Juni/Juli 2017 werden die letzten Mitarbeiter in Forchheim ihre neuen Büros beziehen.

Insgesamt 2800 Mitarbeiter sollen dann bei Siemens Healthineers in Forchheim arbeiten. Neben den Einheiten für Computertomographie, Angiographie und Runderneuerte Systeme, sind künftig auch die Einheit für Bildbearbeitungssoftware und die gesamte Röntgensparte in Forchheim ansässig.

bma