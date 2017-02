Umzug in Neuses mit "Montagsgullies" und "Schdamberla"

30. Faschingsumzug mit mehr als zehn Wagen am Rosenmontag - vor 48 Minuten

NEUSES - Der 30. Faschingsumzug in Neuses setzte sich am Rosenmontag in Bewegung. So viele Motivwagen wie noch nie konnten die zahlreichen Besucher vom Straßenrand aus bewundern.

In Neuses ging es beim Rosenmontagsumzug hoch her. © Mathias Erlwein



In Neuses ging es beim Rosenmontagsumzug hoch her. Foto: Mathias Erlwein



Mit dabei waren die beiden großen Wagen der Stammtische „Montagsgullies“ und „Schdamberla“. Das Pendant dazu waren die „Weinbüchsen“ des Neuseser Frauenstammtischs.

Gleich zwei Wagen waren aus der Sportmetropole Kauernhofen angereist. Kein Wunder, man bewirbt sich schließlich für Olympia 2018. Aber auch ein — wenn auch kleineres — Gefährt aus der „Schirnaidler Weltstadt“ reihte sich in dem Tross aus über zehn Fahrzeugen ein.

Alles war beim Rosenmontagsumzug in Neuses auf den Beinen. © Mathias Erlwein



Alles war beim Rosenmontagsumzug in Neuses auf den Beinen. Foto: Mathias Erlwein



Auf dem Wagen mit den Kindern aus dem Ort heizte als DJ der Landtagsabgeordnete Michael Hofmann mit Faschingshits ein. Aus dem benachbarten Landkreis waren die „Faschingsmuffl Glaabuffld“ gekommen. Sie hatten am Wochenende beim großen Umzug in Hirschaid mit ihren Wagen den ersten Preis gewonnen.

Mathias Erlwein