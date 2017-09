Unbekannte Auto-Diebe am Werk

Täter haben es auf Audi abgesehen - In Effeltrich und Bamberg hochwertige Autos gestohlen - Kripo ermittelt - vor 59 Minuten

EFFELTRICH/BAMBERG - Einen grauen Audi A6 Avant entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Effeltrich. Ebenfalls gestohlen wurde ein Q 7 vom Firmengelände eines Bamberger Autohauses. Die Kripo Bamberg ermittelt in beiden Fällen und bittet um Zeugenhinweise.





Die Kripo Bamberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. © dpa



Die Kripo Bamberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa



Dienstagnacht gegen 22 Uhr stellte der Besitzer seinen zwei Jahre alten Audi vor dem Anwesen in der Birkenstraße versperrt ab. Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr musste der Mann feststellen, dass der Wagen gestohlen wurde.



Der Kombi ist zugelassen und mit dem amtlichen Kennzeichen FO-RW1973 versehen. Da relativ wenig Treibstoff im Tank war, könnten die Täter das Fahrzeug in der Region noch einmal betankt haben.

Ebenfalls auf einen Audi abgesehen hatten es bislang unbekannte Täter ebenfalls am Mittwoch, die am Firmengelände eines Bamberger Autohauses einen nagelneuen weißen Q7 im Wert von 90000 Euro entwendeten. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Audi-Klau in Effeltrich besteht, wird derzeit von Ermittlern geprüft.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0951) 9129-491.