Unbekannte zerstörten Osterbrunnen in Kersbach

100 handgefertige Eier mutwillig zertreten - "Bild der Verwüstung" - vor 55 Minuten

FORCHHEIM - Den Osterbrunnen an der St. Ottilienkirche in Kersbach haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag zerstört. Die Kersbacher Bürger sind aufgebracht.

Die Täter schlugen wohl in der Nacht zu und zerstörten den Osterbrunnen an der St. Ottilienkirche in Kersbach. © privat



Noch am Donnerstag glänzte der Osterbrunnen im Schutz der St. Ottilienkirche in Kersbach. Doch über Nacht schlugen bislang Unbekannte zu. Sie zerstörten mutwillig über 100 handgefertige Eier und komplette Schmuckketten. Die Täter rissen diese in Teilen kettenweise herunter, zerdrückten und zertraten sie.

"Am Morgen bot sich den Betrachtern ein Bild der Verwüstung aus zerquetschten Eierschalen rund um den Brunnen", schrieb Marianne Höller vom Seniorenclub St. Ottilie Kersbach aufgebracht unserer Redaktion. Die Kersbacher seien einfach nur traurig über soviel Boshaftigkeit.