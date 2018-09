Unbekannter demoliert Mercedes in Forchheim

Jetzt bittet die Polizei Zeugen um Hinweise - vor 41 Minuten

FORCHHEIM - Nur knappe zwei Stunden hat ein 26-Jähriger seinen schwarzen Mercedes am Montagmittag in der Friedrich-von-Schletz-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Zeit genug aber für einen unbekannten Vandalen.

Denn laut Polizei beschädigte der flüchtige Täter den Pkw im Bereich der linken vorderen Tür bis zum Kotflügel. Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon (09191) 7090-0.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.