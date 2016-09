Unbekannter klaut Kirchenkollekte

Opferstöcke in Neunkirchen und Hetzles aufgebrochen - vor 49 Minuten

NEUNKIRCHEN/HETZLES - Unbekannte haben sich im Verlauf des Freitags in gleich zwei Kirchen im südlichen Landkreis an den Opferstöcken zu schaffen gemacht.

In der Pfarrkirche St.Michael in Neunkirchen am Brand sind zwischen 7.30 bis 19 Uhr insgesamt drei Opferstöcke aufgebrochen worden. Im nahezu gleichen Zeitraum wurden in der Sankt-Laurentius-Kirche in Hetzles ebenfalls zwei Opferstöcke gewaltsam geöffnet.

Wenngleich die Tatbeute nicht sehr noch gewesen sein dürfte, verursachten die Täter in beiden Kirchen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. In Zusammenhang mit den Diebstählen wurde in Neunkirchen am Brand eine verdächtige Person beobachtet.

Zeugen beschrieben einen etwa 55 Jahre alten, rund 170 Zentimeter großen und insgesamt ungepflegt wirkenden Mann. Er hatte eine blaue Jeans und ein graues Hemd an. Außerdem trug er einen blauen Rucksack.

Die Forchheimer Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0 91 91) 70 90-0.

bz

