Unbekannter manipulierte Fahrradbremsen

Vier Räder am Bahnhof in Kersbach betroffen — Polizei ermittelt - vor 48 Minuten

FORCHHEIM - Ein bislang Unbekannter hat am Bahnhof in Kersbach in der Nacht auf Samstag von insgesamt vier Fahrrädern jeweils beide Bremsen manipuliert. Die Polizei ruft Radfahrer zu besonderer Vorsicht auf.

In einem Fall war es laut Polizei nur einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Die anderen Fahrräder wurden durch die Polizei vor Fahrantritt gesichert und zur Dienststelle verbracht.

Die Polizei ermittelt gegen den bisher unbekannten Täter wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Fahrradfahrer erhöhte Vorsicht walten zu lassen und die Fahrräder vor Fahrantritt zu überprüfen.

