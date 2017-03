Unbekannter Mann greift Jugendliche an

Auseinandersetzung in der Karl- Bröger-Straße — Zeugen gesucht - vor 32 Minuten

FORCHHEIM - Am Montag zwischen 16 und 17.15 Uhr kam es auf dem Spielplatz in der Karl-Bröger-Straße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein unbekannter Mann beschwerte sich über drei Mädchen im Alter von 16 und elf Jahren, da diese seiner Ansicht nach zu laut waren. Es entwickelte sich eine Diskussion, in deren Verlauf der Unbekannte den Angaben der Mädchen zufolge aggressiv reagierte. Da der Mann kurze Zeit danach zwei hinzugekommene Jungs verbal attackierte, ging eine16-Jährige dazwischen. Der Mann packte daraufhin die Jugendliche am Handgelenk und drückte dabei so stark zu, so dass sie Schmerzen verspürte. Anschließend verließ den Spielplatz. Ermittlungen wegen Körperverletzungwurden eingeleitet. Hinweise an die Polizei, Telefon (0 91 91) 70 90 0.