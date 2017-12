Unbekannter sägt Baum an - Zwei Autos fahren in Stamm

Die Polizei sucht nach Zeugen und hat weitere Ermittlungen aufgenommen - vor 7 Minuten

EBERMANNSTADT - Am Montag ist ein Baum auf die Straße zwischen Urspring und Moschreuth gestürzt. Die Kiefer wurde zuvor deutlich angesägt. Zweit Autos fuhren in den Stamm. Bereits vor einigen Tagen kam es zu einem ähnlichen Fall in der Gemeinde.

Laut Polizeiinspektion Ebermannstadt lag am Montagabend eine Kiefer auf der Ortverbindungsstraße zwischen Urspring und Moschreuth im Landkreis Forchheim. Zwei Autos konnten nicht rechtzeitig bremsen und fuhren jeweils fast zeitgleich in den liegenden Stamm. Kein Insasse wurde dabei verletzt. Die Polizei gab an, dass der Baum wohl vorsätzlich angesägt worden war.

Bereits vor einigen Tagen wurden die Einsatzkräfte in der Gemeinde Ebermannstadt alarmiert, weil ein angesägter Baum gefährlich in eine Straße ragte. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Bilderstrecke zum Thema Unfall mit zwei Autos: Angesägter Baum stürzt auf Fahrbahn Eine Kiefer versperrte am Montagabend die Verbindungsstraße zwischen Moschreuth und Urspring. Fast zeitgleich fuhren zwei Autos in den Stamm. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen wurde der Baum vorsätzlich angesägt.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.