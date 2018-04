Und Forchheim sprach: Habemus Citymanagerin!

Vieldiskutierter städtischer Posten ist seit dieser Woche vergeben - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Im Grunde ist die Überschrift dieses Artikels irreführend, denn die Stadt hält sich (noch) bedeckt. Tatsache aber ist: Am Dienstag hat eine junge Frau im Rathaus einen Job übernommen, den es so in Forchheim noch nie gab. Elena Büttner ist die Citymanagerin der Stadt Forchheim.

So lebendig wie hier am letzten verkaufsoffenen Sonntag soll es künftig auch unter der Woche zugehen. Die Innenstadt attraktiver zu machen, ist eines der Aufgabenfelder der Citymanagerin. © Roland Huber



Und wer ist Elena Büttner? Sie stammt aus Bamberg, ist 28 Jahre alt, hat 2014 ihren Bachelor in Geographie/Soziologie an der Uni Bamberg und vergangenes Jahr ihren Master in Humangeographie (Fachbereich Stadt- und Regionalforschung) gemacht.

Elena Büttner. © Ronald Wittek



2012 war sie zwei Monate lang Projektmitarbeiterin beim Regionalmanagement der Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim und danach für ein halbes Jahr Projektassistentin bei Cima, einer Beratungsgesellschaft für Stadt- beziehungsweise Regionalentwicklung und Marketing im öffentlichen Sektor.

All diese Informationen stammen von Büttners Profil auf „Xing“ – jener Internetplattform, auf der man vor allem berufliche Kontakte knüpfen kann, ein Facebook für Jobs sozusagen. Und zurzeit ist das die einzige Quelle für Infos über Forchheims erste Vollzeit-Citymanagerin.

Denn im Rathaus hüllt man sich noch in Schweigen. „Ich kann nur bestätigen, dass es die Frau gibt und sie am Dienstag die Stelle angetreten hat“, so die städtische Pressesprecherin Britta Kurth. Offiziell und öffentlich vorstellen will Oberbürgermeister Uwe Kirschstein Büttner bei der Stadtratssitzung am 26. April.

Laut Stellenbeschreibung ist die neue Citymanagerin „aufgrund der herausgehobenen Aufgabe direkt dem Oberbürgermeister zugeordnet“. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

