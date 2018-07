...und wieder kracht es auf der A73 in Forchheim

Laster prallt an der Ausfahrt Forchheim-Süd gegen Pkw - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Im Bereich des Einfädelstreifens auf der A73 an der Ausfahrt Forchheim-Süd in Fahrtrichtung Norden ist der 62-jährige Fahrer eines Sattelzuges am Mittwochnachmittag zu weit nach rechts geraten.

Laut Polizei streifte der Lkw streifte den Skoda eines 47-Jährigen. Gesamtschaden: 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Immer wieder ist es im Baustellen-Bereich zwischen den verkürzten Aus- und Einfahrten Forchheim-Nord und -Süd in den letzten Monaten zu Verkehrsunfällen gekommen.