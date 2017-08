Unfall auf A73 löste Verkehrschaos in Forchheim aus

Lkw musste Auto an Anschlussstelle Forchheim-Süd ausweichen - vor 4 Minuten

FORCHHEIM - Weil eine Autofahrerin beim Auffahren auf die A73 (Forchheim-Süd) Richtung Nürnberg nicht auf den rückwärtigen Verkehr achtete, ist es am Freitagnachmittag zu chaotischen Zuständen auf den Straßen in und um Forchheim gekommen.

Dieser Unfall sorgte für Verkehrschaos auf der A73 rund um Forchheim. © NEWS5 / Merzbach



Wie die Polizei mitteilt, hatte gegen 14 Uhr eine 61-jährige Forchheimerin in ihrem Auto auf der wegen der Baustelle verkürzten Einfahrtsspur zunächst gezögert und ihren Wagen schließlich angehalten. Ein ihr nachfolgender Pkw, gefahren von einer 33-jährigen Forchheimerin, streifte zunächst das stehende Auto - und nahm dabei gleichzeitig einem Sattelzug die Vorfahrt, der auf der A73 in Richtung Nürnberg unterwegs war. Der 53-jährige Lkw-Fahrer versuchte zwar noch, dem Pkw der 33-jährigen auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.

Durch das Ausweichmanöver wurde ein weiterer Pkw aus dem Landkreis Bamberg, der auf der linken Spur fuhr, zwischem dem Tanklaster und der Betonleitwand eingeklemmt. Laut Polizei gab es keine Verletzten, der Sachschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro.

Die Autobahn in Richtung Süden war für drei Stunden komplett blockiert, der Verkehr staute sich bis Buttenheim zurück. In der Gegenrichtung sorgten viele Schaulustige dafür, dass sich auch hier der Verkehr bis Erlangen-Bruck staute. Im Rückstau kam es dann zu einem weiteren Unfall mit einem abgefahrenen Außenspiegel - als ein Wohnmobilfahrer aus dem Landkreis Bamberg meinte, mit seinem 2,5 Meter breiten Fahrzeug auf der nur zwei Meter breiten linken Fahrspur an einem Lkw vorbeiffahren zu müssen.

Vom Stau betroffen war auch der Schienenersatzverkehr zwischen Nürnberg und Bamberg. "In beiden Richtungen kommt es derzeit zu erheblichen Verzögerungen", teilte die Bahn mit. Am Abend war die Unfallstelle schließlich geräumt und der Verkehr konnte wieder fleißen.

