Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn in Geschwand

37-Jähriger verlor in Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug - vor 12 Minuten

GESCHWAND - Am Dienstagnachmittag hat sich ein Unfall in Geschwand ereignet. Auf der schneebedeckten Fahrbahn verlor ein 37-jähriger Mann die Kontrolle über seinen Pkw.

Ein 37-jähriger Mann war am Dienstagnachmittag mit seinem Opel Corso in Geschwand unterwegs, aber passte seine Geschwindigkeit nicht der schneebedeckten Fahrbahn an. Laut Polizei dürfte das die Ursache für den Unfall sein.

In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kam er nach links ab und prallte gegen einen geparkten Suzuki. Der Schaden an beiden Autos beläuft sich auf rund 8000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.