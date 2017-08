Unfall bei Ebermannstadt: Biker schwer verletzt

28-Jähriger kam beim Beschleunigen in einer Kurve von der Straße ab - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Für die Einsatz- und Rettungskräfte im Landkreis Forchheim gab es am Montag viel zu tun: Erst ereignete sich ein schwerer Roller-Unfall bei Unterleinleiter und kurz darauf kam es zwischen Ebermannstadt und Pretzfeld zu einem schweren Unfall mit einem Motorrad.

Zu einem folgenschweren Unfall ist es zwischen Ebermannstadt und Pretzfeld gekommen. © NEWS5 / Herse



Zu einem folgenschweren Unfall ist es zwischen Ebermannstadt und Pretzfeld gekommen. Foto: NEWS5 / Herse



Noch während der Aufräumarbeiten nach dem schweren Unfall bei Unterleinleter mussten die Einsatzkräfte zum nächsten Unglück ausrücken:

Laut Polizei war ein Motorradfahrer am Montagabend auf der Staatsstraße von Ebermannstadt in Richtung Pretzfeld unterwegs - als das Hinterrad seiner Yamaha beim Beschleunigen am Ende einer Linkskurve den Halt verlor Der 28-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich schwer.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Bilderstrecke zum Thema Motorrad kommt von Straße ab: Schwerverletzter bei Ebermannstadt Ein Motorradfahrer ist am Montagabend auf der Staatsstraße von Ebermannstadt in Richtung Pretzfeld unterwegs gewesen. Am Ende einer Linkskurve beschleunigte er, das Hinterrad seiner Yamaha verlor den Halt und der 28-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte und verletzte sich schwer.