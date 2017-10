Unfall bei Igensdorf fordert vier Verletzte

Motorrad und Pkw kollidierten - Vater, Mutter und Kind verletzt - vor 1 Stunde

IGENSDORF - Ein Motorradfahrer, der auf der Bundesstraße von Igensdorf in Richtung Forth unterwegs war, wollte am Sonntagabend einen vor ihm fahrenden Mazda überholen - der aber gleichzeitig nach links abbog.

Es kam zum Crash. Der 27-jährige Biker, der 43-jährige Pkw-Fahrer, seine 35-jährige Ehefrau und sein 6-jähriger Sohn wurden laut Polizei bei dem Zusammenprall leicht verletzt.

Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.